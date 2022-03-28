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В Шанхае ввели крупнейший локдаун из-за вспышки коронавируса

Шанхай ввел крупнейший по масштабам локдаун из-за 3,5 тысяч случаев заболевания COVID-19

Фото: Aly Song / Reuters

Власти Шанхая ввели крупнейший по масштабам локдаун за все время с начала пандемии COVID-19 и ограничили работу общественного транспорта и перевели на удаленный режим работы тех, кто не обеспечивают жизнедеятельность города. Об этом пишет South China Morning Post.

Администрация закроет южную, восточную и западную части города, чтобы протестировать местных жителей на наличие коронавируса. Население города, где живет около 25 миллионов человек, уже обязали соблюдать строгий карантин. Власти пошли на такой шаг из-за 3,5 случаев заболевания COVID-19, часть зараженных переносит вирус бессимптомно.

Жители города не смогут пользоваться общественным транспортом или такси во время карантина.

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Виктория Кондратьева
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