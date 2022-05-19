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К выпуску нового «Москвича» захотели подключить китайские компании

«Известия»: «Москвич» задумали поставить на китайскую платформу

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Власти Москвы, Минпромторг и «КамАЗ» ведут переговоры с автоконцернами из Китая о производстве машин на освободившемся после ухода Renault автозаводе в столице. Об этом сообщают «Известия».

Источники издания на рынке утверждают, что среди вероятных партнеров рассматриваются JAC Motors, FAW и BYD, однако и другие предприятия из Поднебесной не сбрасываются со счетов. Речь идет об использовании одной из китайских автоплатформ для нового «Москвича».

Завершить переговоры с китайцами власти планируют в течение двух недель. Если же договориться не получится, то производством займется «КамАЗ» самостоятельно.

16 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возобновлении производства автомобилей под историческим брендом после передачи завода Renault в Москве властям города. Он также рассказал, что в будущем предприятие будет выпускать электромобили. «Москвич» могут начать производить в России уже в 2022 году.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что при условии того, что «Москвич» будет хорошим автомобилем, он и сам его бы приобрел. Кроме того, он допустил, что президент России Владимир Путин тоже захочет купить себе новый «Москвич», если он будет хорошим автомобилем. «Любой россиянин хочет иметь хорошую машину "Москвич". Но она для этого должна стать хорошей машиной. Если это получится сделать, то это будет шикарно», — заявил он.

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Марина Совина
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