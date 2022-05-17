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Песков не исключил желания Путина купить себе новый «Москвич»

Пресс-секретарь Песков заявил, что президент Путин захочет купить себе новый «Москвич»

Фото: Mosfilm / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин захочет купить себе новый «Москвич», если он будет хорошим автомобилем. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова передает ТАСС.

«Любой россиянин хочет иметь хорошую машину "Москвич". Но она для этого должна стать хорошей машиной. Если это получится сделать, то это будет шикарно и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент», — заявил представитель Кремля.

Песков также не исключил, что при условии того, что «Москвич» будет хорошим автомобилем, он и сам его бы приобрел.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возобновлении производства автомобилей под историческим брендом после передачи завода Renault в Москве властям города. Он также рассказал, что в будущем предприятие будет выпускать электромобили. «Москвич» могут начать производить в России уже в 2022 году.

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Никита Абрамов
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