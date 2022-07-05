«АвтоВАЗ» назвал дату возобновления выпуска трехдверных Niva Legend

Глава «АвтоВАЗа» Соколов пообещал возобновление выпуска Niva Legend через десять дней

Производство трехдверных внедорожников Niva Legend возобновится в ближайшие десять дней, то есть не позднее 15 июля. Такую дату на выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге назвал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время предприятие запускает еще одну линию конвейера, так что с августа, пообещал он, удастся начать выпуск и автомобилей Niva Travel.

Первым автомобилем «АвтоВАЗа», производство которого возобновилось после длительного простоя, стала Lada Granta Classic 2022 с ограниченным количеством опций. Из-за отсутствия иностранных деталей она лишилась подушки безопасности, АБС и автоматической коробки передач. Стоимость новинки начинается от 658 300 рублей.

В минувшем месяце продажи автомобилей Волжского автозавода сократились на 81,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако оказались почти на четверть лучше, чем в мае.

В ближайшие полгода выходить на уровень производства, наблюдавшийся до ввода российских войск на Украину, предприятие не планирует. Как минимум до 6 ноября руководство намерено продлить режим четырехдневной рабочей недели.