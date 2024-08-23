Под санкции США попал Магнитогорский металлургический комбинат

США ввели новые антироссийские санкции против 400 физических и юридических лиц

США ввели санкции в отношении почти 400 физических и юридических лиц из России и других государств. Об этом говорится в заявлении пресс-службы американского Минфина.

В документе утверждается, что новые ограничения связаны с предоставлением «товаров и услуг», «поддерживающим военные усилия России и помогающим избегать санкций».

В число попавших под новые санкции компаний, в частности, вошли один из крупнейших в России Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), а также авиакомпания Air Bridge Cargo, ООО «Сжиженный природный газ Якутия», Норильский ГМК им. А.П. Завенягина, «Распадская», Novatek China и другие юрлица.

Ранее в США оценили влияние санкций на политику России, признав, что ее стратегические результаты введенные ограничения не изменили.