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23:23, 22 августа 2024Экономика

В США оценили влияние санкций на политику Путина

Экс-советник Белого дома Харрел: санкции не привели Россию к банкротству

Фото: Unsplash

Бывший старший директор по международной экономике в Совете национальной безопасности Белого дома Питер Харрел оценил влияние санкций США на политику президента России Владимира Путина. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

На полях общенационального съезда Демократической партии США в городе Чикаго Харрел подчеркнул, что санкции не привели Россию к банкротству.

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«За последние два года... мы увидели, что санкции и экспортный контроль стали ценной линией поддержки. Изменили ли они стратегические результаты Путина? Ясно, что нет», — сказал экс-советник.

Чиновник добавил, что меры экспортного контроля по ограничению доступа товаров США и технологий в России при администрации президента США Джо Байдена работали медленно.

Ранее издание Financial Times заявило, что Вашингтон пригрозил Турции «последствиями» за экспорт технологий в Россию. Особую обеспокоенность у США вызывает факт, что Анкара стала ключевым центром, через который электроника западного производства, включая процессоры, карты памяти и усилители, попадает в Россию.

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      Марина Совина
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