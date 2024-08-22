В США оценили влияние санкций на политику Путина

Экс-советник Белого дома Харрел: санкции не привели Россию к банкротству

Бывший старший директор по международной экономике в Совете национальной безопасности Белого дома Питер Харрел оценил влияние санкций США на политику президента России Владимира Путина. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

На полях общенационального съезда Демократической партии США в городе Чикаго Харрел подчеркнул, что санкции не привели Россию к банкротству.

«За последние два года... мы увидели, что санкции и экспортный контроль стали ценной линией поддержки. Изменили ли они стратегические результаты Путина? Ясно, что нет», — сказал экс-советник.

Чиновник добавил, что меры экспортного контроля по ограничению доступа товаров США и технологий в России при администрации президента США Джо Байдена работали медленно.

Ранее издание Financial Times заявило, что Вашингтон пригрозил Турции «последствиями» за экспорт технологий в Россию. Особую обеспокоенность у США вызывает факт, что Анкара стала ключевым центром, через который электроника западного производства, включая процессоры, карты памяти и усилители, попадает в Россию.