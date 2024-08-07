Турции пригрозили санкциями за сотрудничество с Россией

FT: Вашингтон пригрозил Турции «последствиями» за экспорт технологий в Россию

Вашингтон пригрозил Турции «последствиями» за экспорт технологий в Россию. О возможных санкциях против Анкары за сотрудничество с Москвой сообщает Financial Times (FT).

В рамках усилий по пресечению незаконной торговли помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод встретился с турецкими официальными лицами. По словам представителя Анкары, американский чиновник требовал от них усерднее работать над ограничением торговли чипами американского производства и другими запчастями, которые могут быть востребованы в России.

«Нам нужно увидеть прогресс, и быстро, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не будет другого выбора, кроме как применить санкции к тем, кто уклоняется от нашего экспортного контроля», — заявил Аксельрод.

Особую обеспокоенность у США вызывает факт, что Турция стала ключевым центром, через который электроника западного производства, включая процессоры, карты памяти и усилители, попадает в Россию. В конце 2023 года замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон уже поделился разочарованием по поводу торговли Анкарой товарами военного назначения. Министерство торговли США уже ввело санкции против турецких компаний за то, что они якобы поставляли продукцию военно-промышленному комплексу (ВПК) России.

Ранее турецкий аналитик Мехмет Перинчек заявил, что Турцию принуждают к антироссийским санкциям, чтобы ослабить ее экономику и сделать так, чтобы она не сопротивлялась планам США. По его мнению, конфликт на Украине также используется для ухудшения отношений Москвы и Анкары. Это делается, чтобы оставить Турцию без партнеров, считает аналитик.

Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин добавил, что из-за санкций торговля с Россией превратилась в кошмар. В мае он пожаловался, что США и ЕС запугивают турецкие кредитно-финансовые организации на случай их сотрудничества с Россией. Из-за этого объем банковских операций упал, а импортеры столкнулись с трудностями при совершении трансакций за закупаемую продукцию. По данным Института статистики Турции, за первый квартал поставки в Россию снизились на 32 процента год к году.