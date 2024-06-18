В Турции заявили о принуждении к антироссийским санкциям

Аналитик Перинчек: Турцию принуждают к антироссийским санкциям

Турция принуждают к антироссийским санкциям, чтобы ослабить ее. Об этом заявил РИА Новости турецкий аналитик Мехмет Перинчек.

«Турцию вынуждают подключиться к санкциям против России с той целью, чтобы уничтожить экономику самой Турции. Санкции против России — направлены против Турции, чтобы ослабить Турцию, сделать так, чтобы она не сопротивлялась планам США», — сказал Перинчек.

По его мнению, конфликт на Украине также используется для ухудшения отношений Москвы и Анкары. Это делается, чтобы оставить Турцию без партнеров, считает аналитик.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военные лобби заблокировали и саботировали стамбульские переговоры 2022 года о мирном урегулировании конфликта на Украине.

До этого турецкий лидер также усомнился в эффективности мирных инициатив по Украине без участия России. По его словам, подобные односторонние мирные переговоры без участия российской стороны имеют небольшой шанс на успех.