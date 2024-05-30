Эрдоган обвинил военные лобби в блокировке стамбульских переговоров по Украине

Эрдоган: военные лобби саботировали стамбульский процесс по Украине

Военные лобби заблокировали и саботировали стамбульские переговоры 2022 года о мирном урегулировании конфликта на Украине. Такие обвинения высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, наши усилия по установлению справедливого мира [между Россией и Украиной] в рамках Стамбульского процесса были заблокированы и саботированы военными лобби», — заявил он.

Ранее турецкий лидер усомнился в эффективности мирных инициатив по Украине без участия России. По его словам, подобные односторонние мирные переговоры без участия российской стороны имеют небольшой шанс на успех.

