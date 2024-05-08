Эрдоган усомнился в эффективности мирных инициатив по Украине без участия России

Эрдоган: у мирных инициатив по Украине без участия РФ небольшой шанс на успех

Односторонние мирные инициативы по Украине без участия России имеют небольшой шанс на успех. В эффективности подобных мероприятий усомнился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что турецкий лидер провел встречу с главой Бюро национальной безопасности Польши Яцеком Севьером и советником президента Румынии по национальной безопасности Ионом Опришором.

По информации канцелярии президента, Эрдоган указал, что Турция разделяет подход Польши и Румынии к вопросу Украины. Он подчеркнул, что никакого прогресса в установлении мира между Россией и Украиной достигнуто не было.

«[Глава Турции] подчеркнул необходимость возможности, позволяющей обеим сторонам достойный выход и мир, отметил, что односторонние мирные инициативы без участия России имеют небольшой шанс на успех», — говорится в заявлении канцелярии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность руководству Китая за его последовательный отказ от участия в «псевдоконференциях» по урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, Пекин занимает взвешенную позицию относительно данной ситуации.