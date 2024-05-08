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13:39, 8 мая 2024Мир

Захарова поблагодарила Китай за отказ от участия в псевдоконференциях по Украине

Захарова: Россия признательна КНР за отказ от участия в псевдофорумах по Украине

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Москва признательна Пекину за его последовательный отказ от участия в «псевдоконференциях» по урегулированию конфликта на Украине. Китай поблагодарила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Мы признательны китайскому руководству, Китаю, китайскому народу за твердую линию по отказу от участия в организуемых США и его киевскими подопечными пресловутых псевдофорумах, псевдоконференциях, псевдоформулах», — отметила она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, правительство КНР занимает взвешенную позицию относительно ситуации на Украине, а также понимает причины идущего там конфликта.

Дипломат заверила, что подобные мероприятия являются прикрытием для продвижения ультимативных инициатив Запада и Украины с целью продления противостояния с Россией. Отмечается, что в июне в Швейцарии пройдет саммит по Украине, российская сторона не была приглашена на него.

Ранее Захарова осудила берлинское руководство решение о запрете на 8 и 9 мая символики, связанной с Великой Отечественной войной, Россией и СССР. Она призвала Германию не пытаться переписать историю.

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      Виктория Кондратьева
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