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10:52, 15 июля 2024Экономика

Торговля с Россией превратилась для турецких бизнесменов в кошмар

Обозреватель Эрчин: турецкий бизнес столкнулся с заморозкой счетов и угрозами

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Из-за санкций торговля с Россией превратилась в кошмар. Об этом заявил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин, его слов приводит РИА Новости.

Эксперт не впервые рассказывает о сложностях местного бизнеса . В мае он пожаловался, что США и ЕС запугивают турецкие кредитно-финансовые организации на случай их сотрудничества с Россией. Из-за этого объем банковских операций упал, а импортеры столкнулись с трудностями при совершении трансакций за закупаемую продукцию. По данным Института статистики Турции, за первый квартал поставки в Россию снизились на 32 процента год к году.

«Турецкие торговцы, экспортирующие товары из России и отправляющие товары в Россию, сталкиваются со множеством проблем — от замораживания банковских счетов до угроз со стороны западных чиновников. Это приводит к тому, что экспорт в Россию сокращается. Фактически, по данным Турецкой ассамблеи экспортеров, за первые шесть месяцев года экспорт в Россию сократился в два раза», — заявил Эрчин.

По словам обозревателя, из-за санкций страдают почти все отрасли кроме продовольственной. Особенно пострадал от западного воздействия сектор кожи и изделий из нее — их поставки оказались «практически обнулены».

В июне турецкий аналитик Мехмет Перинчек заявил, что Турцию принуждают к антироссийским санкциям, чтобы ослабить ее экономику и сделать так, чтобы она не сопротивлялась планам США. По его мнению, конфликт на Украине также используется для ухудшения отношений Москвы и Анкары. Это делается, чтобы оставить Турцию без партнеров, считает аналитик.

Перинчек также отметил, что Запад использует украинский вопрос не только против России, но и против Турции. По его мнению, конфликт служит средством для достижения целей по окружению двух стран на Черном море.

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