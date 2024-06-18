Историк Перинчек: санкциями против России Запад уничтожает экономику Турции

Турецкий историк, политический аналитик Мехмет Перинчек заявил, что Анкару вынуждают подключиться к санкциям против России, чтобы уничтожить ее экономику. Слова эксперта приводит РИА Новости.

Перинчек отметил, что Запад использует украинский вопрос не только против России, но и против Турции. По его мнению, конфликт служит средством для достижения целей по окружению двух стран на Черном море.

«Помощь, оказанная Анкарой Киеву, оборачивается терактами по "Турецкому потоку", угрозой эмбарго турецким банкам, турецкому бизнесу. Еще в 2018 году США и Украина подписали меморандум с целью препятствовать "Турецкому потоку"», — напомнил он.

Аналитик добавил, что препятствование планам США по Украине является вопросом национальной, экономической и энергетической безопасности Турции. Анкаре требуется «более последовательная политика по Украине».

Ранее Перинчек рассказал о принуждении к антироссийским санкциям. По его мнению, конфликт на Украине также используется для ухудшения отношений Москвы и Анкары.