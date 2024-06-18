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09:07, 18 июня 2024Экономика

Запад обвинили в попытке уничтожить экономику Турции

Историк Перинчек: санкциями против России Запад уничтожает экономику Турции
СюжетСанкции против России:

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турецкий историк, политический аналитик Мехмет Перинчек заявил, что Анкару вынуждают подключиться к санкциям против России, чтобы уничтожить ее экономику. Слова эксперта приводит РИА Новости.

Перинчек отметил, что Запад использует украинский вопрос не только против России, но и против Турции. По его мнению, конфликт служит средством для достижения целей по окружению двух стран на Черном море.

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«Помощь, оказанная Анкарой Киеву, оборачивается терактами по "Турецкому потоку", угрозой эмбарго турецким банкам, турецкому бизнесу. Еще в 2018 году США и Украина подписали меморандум с целью препятствовать "Турецкому потоку"», — напомнил он.

Аналитик добавил, что препятствование планам США по Украине является вопросом национальной, экономической и энергетической безопасности Турции. Анкаре требуется «более последовательная политика по Украине».

Ранее Перинчек рассказал о принуждении к антироссийским санкциям. По его мнению, конфликт на Украине также используется для ухудшения отношений Москвы и Анкары.

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      Марина Совина
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