Лавров сделал заявление о компромиссе по Украине

12:36, 22 мая 2026

Лавров: Урегулирование по Украине будет плодом компромисса
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Урегулирование по Украине будет плодом компромисса, в Москве это понимают. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Лавров напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что у Москвы есть принципиальная позиция. Ее возможно добиться, добавляет дипломат, либо через переговоры, либо на поле боя.

«Но мы понимаем, что окончательное урегулирование будет плодом компромисса, как и любой вопрос, так или иначе охватывающий несколько государств», — подчеркнул Лавров.

Ранее Владимир Путин согласился встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся», — рассказал российский лидер.

