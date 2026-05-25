ФСБ и команда заминированного газовоза на видео рассказали об обнаружении мин

ФСБ показала видео с рассказом команды «Аррхениуса» об обнаружении мин

ФСБ и команда заминированного газовоза «Аррхениус» рассказали на видео об обнаружении мин на судне. Ролик «Ленте.ру» предоставили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На кадрах демонстрируется судно в открытом море, после чего капитан морского порта Усть-Луга рассказал, что судно прибыло из Антверпена для погрузки сжиженных газов. Перед заходом в порт его осмотрели водолазы и обнаружили посторонние предметы, о чем служба капитана морского порта сообщила ФСБ, после чего были предприняты меры по эвакуации экипажа с борта. Далее были продемонстрированы закрепленные неизвестными мины на борту «Аррхениуса». По словам капитана судна, две мины были обнаружены под кормовой частью.

По словам специалиста-взрывотехника ФСБ, перед разминированием подозрительные предметы осмотрели с помощью подводного дрона, после чего был сделан вывод, что эти магнитные морские мины изготовлены в одной из стран НАТО. Масса взрывного устройства составляла порядка семи килограммов.

25 мая в Ленинградской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на газовозе, который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга и был заминирован.