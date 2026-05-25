Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:34, 25 мая 2026Силовые структуры

ФСБ и команда заминированного газовоза на видео рассказали об обнаружении мин

ФСБ показала видео с рассказом команды «Аррхениуса» об обнаружении мин
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ и команда заминированного газовоза «Аррхениус» рассказали на видео об обнаружении мин на судне. Ролик «Ленте.ру» предоставили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На кадрах демонстрируется судно в открытом море, после чего капитан морского порта Усть-Луга рассказал, что судно прибыло из Антверпена для погрузки сжиженных газов. Перед заходом в порт его осмотрели водолазы и обнаружили посторонние предметы, о чем служба капитана морского порта сообщила ФСБ, после чего были предприняты меры по эвакуации экипажа с борта. Далее были продемонстрированы закрепленные неизвестными мины на борту «Аррхениуса». По словам капитана судна, две мины были обнаружены под кормовой частью.

По словам специалиста-взрывотехника ФСБ, перед разминированием подозрительные предметы осмотрели с помощью подводного дрона, после чего был сделан вывод, что эти магнитные морские мины изготовлены в одной из стран НАТО. Масса взрывного устройства составляла порядка семи килограммов.

25 мая в Ленинградской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на газовозе, который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга и был заминирован.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Важнейший покупатель российской нефти стал активно замещать ее

    ЦБ объяснил рост спроса россиян на наличные

    МИД Армении отреагировал на слухи о желании Еревана разорвать отношения с Москвой

    В России заявили об ожидании от Зеленского одного шага после удара возмездия

    Россияне стали чаще платить по СБП

    Космонавт оценил преимущества российского «Орлана»

    В Санкт-Петербурге часть стены 116-летнего дома проломила голову женщине

    Спасшийся от тяжелой аварии байкер сумел остановить нарушительницу на джипе

    Долю государства в пострадавшем от дронов российском порту решили продать

    «Я тебя сейчас придушу!» Ведущая «Играй, гармонь любимая!» ворвалась в пекарню и устроила скандал. Что об этом известно?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok