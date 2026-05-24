Раскрыт возможный переговорщик с Россией от ЕС

HS: ЕС рассматривает Стубба на роль переговорщика с Россией
Марина Совина (ночной редактор)

Европейский союз (ЕС) рассматривает президента Финляндии Александра Стубба на роль посредника в переговорах с Россией. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Как пишет издание, кандидатура финского лидера сейчас активно обсуждается. Однако подчеркивается, что процесс подготовки к переговорам с Москвой находится на ранней стадии, и решение об их проведении еще не принято.

Ранее газета Politico сообщила, что в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, но главным препятствием остается неспособность стран ЕС договориться между собой о единой кандидатуре. Среди обсуждаемых фигур, помимо Стубба, называются бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-премьер Италии Марио Драги.

