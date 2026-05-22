Начальник генштаба Чехии Рехка призвал готовиться к войне с Россией

Россия представляет из себя угрозу для Европейского союза (ЕС), в связи с чем Европе следует начать готовиться к войне с РФ. К этому призвал начальник Генштаба армии Чехии Карел Рехка в интервью Politico.

«Россия является угрозой и представляет для нас наибольшую опасность. А это означает, по сути, одно — начинайте готовиться к войне с Россией», — сказал он.

Военачальник также подчеркнул, что вступление Украины в НАТО было бы «логичным шагом», несмотря на отсутствие консенсуса по этому вопросу среди европейских лидеров. Он добавил, что поддержка Киева отвечает «жизненно важным интересам Европы» и должна продолжаться.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев усмотрел в одном действии НАТО подготовку к войне. По его словам, европейские заводы, еще недавно не связанные с обороной, сейчас загружены военными заказами до предела.