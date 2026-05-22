Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:28, 22 мая 2026Мир

Начальник генштаба страны ЕС призвал готовиться к войне с Россией

Начальник генштаба Чехии Рехка призвал готовиться к войне с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Россия представляет из себя угрозу для Европейского союза (ЕС), в связи с чем Европе следует начать готовиться к войне с РФ. К этому призвал начальник Генштаба армии Чехии Карел Рехка в интервью Politico.

«Россия является угрозой и представляет для нас наибольшую опасность. А это означает, по сути, одно — начинайте готовиться к войне с Россией», — сказал он.

Военачальник также подчеркнул, что вступление Украины в НАТО было бы «логичным шагом», несмотря на отсутствие консенсуса по этому вопросу среди европейских лидеров. Он добавил, что поддержка Киева отвечает «жизненно важным интересам Европы» и должна продолжаться.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев усмотрел в одном действии НАТО подготовку к войне. По его словам, европейские заводы, еще недавно не связанные с обороной, сейчас загружены военными заказами до предела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «То, что он нас пытается пугать — это не для меня». Лукашенко в военной форме посоветовал Зеленскому сделать правильные выводы

    В США выступили со срочным призывом к властям из-за атак ВСУ на Россию

    В США заявили о желании Украины «удвоить ставки» в конфликте с Россией

    Евродепутат раскрыл планы ЕС на Украину

    Москвич подал в суд из-за туалетной бумаги

    Жена Джастина Бибера показала фигуру в откровенном бикини для модного бренда

    Мужчинам назвали пять признаков вредной мастурбации

    В МИД РФ высказались о возвращении американского бизнеса

    Девочка пришла в магазин купить печенье и была изнасилована

    Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok