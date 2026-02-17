Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:37, 17 февраля 2026Россия

Нанесен удар по американским «ушам» в российском приграничье

ВС России нанесли удар по прозванной американскими ушами станции AN/TPQ-36 ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
AN/TPQ-36 в аэропорте Львова

AN/TPQ-36 в аэропорте Львова. Фото: Public domain / Wikipedia

Россия ударила по прозванной «ушами» артиллеристов американской военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Речь идет о станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, удар по которой нанесли бойцы группировки войск «Север», — техника была уничтожена. Где именно базировались «уши» ВСУ, неизвестно, однако из данных оборонного ведомства следует, что группировка продолжала действовать в российском приграничье — в районах буферной зоны Сумской и Харьковской областей.

Кроме станции контрбатарейной борьбы, Россия уничтожила более 165 бойцов противника и 10 украинских автомобилей.

Ранее сообщалось, что Россия провела военную операцию в 200 километрах от Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине высказались о секретной эскадрилье иностранных пилотов F-16

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    В Госдуме призвали не пугать россиян блокировкой Telegram

    Генерал объяснил переброску Су-57 к границам Китая

    Нанесен удар по американским «ушам» в российском приграничье

    Украинский дрон промахнулся по российскому вертолету и попал на видео

    Объяснено отсутствие флага у дома президента Литвы

    Роднина высмеяла выступление грузинского фигуриста на Олимпиаде

    Иностранец спрятал в багаже семь килограммов насвая и заинтересовал российскую таможню

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok