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Силовые структуры
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14:41, 11 июня 2026Силовые структуры

Выходка пьяного депутата из российского региона перед рыдающей женой попала на видео

Жена записала видео с угрозами пистолетом от пьяного депутата из Алтайского края
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Пьяный депутат города Камень-на-Оби Алтайского края пистолетом угрожал жене и измывался над ней, пока она рыдала от страха. Видео с выходкой опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах виден мужчина в трусах, который кричит на прячущуюся в углу комнаты женщину. Он прыгает, машет руками, размахивает ногами и говорит, что «все отсосут». Позже депутат извинился за свое поведение.

Тем не менее после позорного видео начата проверка в отношении депутата. По ее итогам мужчину лишат мандата.

Ранее сообщалось, что бывшего вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова задержали в Москве с наркотиками.

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