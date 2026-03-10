Стало известно о попытке захода ВСУ в Купянск в гражданской одежде

SHOT: ВСУ попытались прорваться в Купянск, переодевшись в гражданскую одежду

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться в Купянск в Харьковской области, переодевшись в гражданскую одежду. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«По нашим данным, на окраину города они попробовали зайти, чтобы восполнить дефицит патронов», — подчеркивается в сообщении.

По информации SHOT, бойцы 114-й бригады территориальной обороны ВСУ попытались обыскать разбитую бронетехнику в черте города, чтобы захватить с собой уцелевшие мины и цинковые контейнеры с патронами. Один из украинских военнослужащих, заметив беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил (ВС) России, открыл по нему огонь, выдав расположение группы. Диверсанты были уничтожены ударами российских FPV-дронов на оптоволокне.

Ранее начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС России, генерал-полковник Сергей Рудской заявил о переходе ВСУ к тактике медийных побед. По его словам, украинские военные показывают мнимые успехи на купянском направлении.