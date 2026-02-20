Генерал-полковник Рудской заявил о переходе ВСУ к тактике медийных побед

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ), осознавая невозможность взятия Купянска, переориентировалось на тактику «медийных побед», заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, российские войска сначала блокировали, а затем взяли под контроль стратегически значимый город Купянск. Он добавил, что ВСУ несколько раз пытались восстановить контроль над этим населенным пунктом.

«Одновременно командование ВСУ, осознавая реальную невозможность взять под контроль Купянск, перешло к тактике "медийных побед"», — объяснил он. Как указали в Генштабе, украинские военные показывают свои мнимые успехи на этом направлении.

Ранее сообщалось, что ВСУ активизировали действия на запорожском направлении.