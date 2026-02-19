Военный рассказал о положении армий на основных направлениях в зоне СВО

Матвийчук: ВСУ активизировали действия только на одном направлении — запорожском

Сегодня Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали действия только на одном направлении — запорожском, сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Положения армий на основных направлениях в зоне специальной военной операции (СВО) специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«На направлении Купянска противник ввиду холодной погоды находится в бедственном положении. Постоянно в информационном поле идут разговоры о том, что замерзают солдаты, отходят. Мы же ведем наступление в направлении Чугуева», — рассказал Матвийчук.

На запорожском направлении, по оценке специалиста, ВСУ сосредоточили крупную группировку в районе Гуляйполя и пытаются перейти в контрнаступление уже практически вторую неделю.

«Потери противника оцениваются тысячами. Группировка противника оценивается приблизительно 20-25 тысяч человек. Мы ведем полномасштабные сдерживающие действия. Авиация и ракетные войска наносят удары. На южнодонецком направлении мы в районе Константиновки ведем боевые действия. Константиновка практически находится в оперативном окружении. Наши войска двигаются в направлении Константиновки и далее на Краматорск», — сообщил он.

Также Матвийчук рассказал, что Вооруженные силы России (ВС РФ) ведут успешные боевые действия на херсонском направлении.

То есть по всему фронту мы ведем активные действия, а противник активизировал свои действия только на одном направлении — запорожском Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что обстановка в районе Гуляйполя в Запорожской области по-прежнему остается сложной для украинских военных.

