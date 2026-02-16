Реклама

Главком ВСУ назвал район со сложной для Украины обстановкой

Главком Сырский: Обстановка в районе Гуляйполя остается сложной для ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что обстановка в районе Гуляйполя в Запорожской области по-прежнему остается сложной для украинских военных. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам Сырского, он побывал в нескольких командных пунктах на александровском направлении в районе этого населенного пункта. «Оперативная обстановка на этом направлении остается сложной», — написал главком по итогам своей поездки.

Ранее Сырский сообщил о возросшей угрозе со стороны России из-за дронов.

