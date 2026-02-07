Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:03, 7 февраля 2026Бывший СССР

Сырский заявил об особой угрозе в зоне спецоперации для ВСУ

Die Zeit: Сырский сообщил о возросшей угрозе со стороны РФ из-за дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об особой угрозе в зоне специальной военной операции для украинских военных. Об этом пишет издание Die Zeit.

Отмечается, что опасность для украинских солдат на передовой возросла с начала конфликта. «Технологический прогресс в производстве дронов обеспечил называемую зону смерти: солдаты находятся под особой угрозой на фронте длиной 1200 километров и на 20 километров в глубину», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли за январь в зоне спецоперации более 38,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.

До этого российские войска уничтожили на границе Запорожья и Днепропетровской области группу офицеров элитного батальона ВСУ «Волки да Винчи».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Москва и Киев обменялись ночными ударами. ВСУ атаковали химзавод, над Украиной поднялись стратегические ракетоносцы

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    Тактика медийных атак на Россию теперь используется и против США

    Шансы комика Сабурова отменить 50-летний запрет на въезд в Россию оценили

    Крылатые ракеты заметили на юге Украины

    Названа причина смерти солдат ВСУ на купянском направлении

    Россиянам объяснили причины отказа банков в возврате вкладов

    Сырский заявил об особой угрозе в зоне спецоперации для ВСУ

    Раскрыта опасность десертов с алкоголем для нескольких категорий граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok