ТАСС: ВСУ потеряли более 38,5 тыс. военнослужащих за январь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за январь в зоне спецоперации более 38,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает ТАСС.

Так, с 1 по 9 января украинская армия потеряла 11 355 человек в зоне действия всех группировок Вооруженных сил России, с 10 по 16 января — 8 695, с 17 по 23 января — 8 810, с 24 по 31 января — 9 785 бойцов.

Подчеркивается, что наибольшие потери ВСУ понесли в зоне действия группировки «Центр».

Ранее стало известно, что армия России ведет масштабное наступление к Сумам, с осени ежемесячно увеличивая свою группировку войск. Основным фронтом наступления остается освобожденный российской армией участок между селами Алексеевка-Яблоновка-Юнаковка.