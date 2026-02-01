Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:27, 1 февраля 2026Бывший СССР

Армия России приблизилась к Сумам

Армия России ведет масштабное наступление к Сумам, увеличивая группировку войск
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России ведет масштабное наступление к Сумам, с осени ежемесячно увеличивая свою группировку войск. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Российские войска стремятся к густому большому лесу, расположенному к северо-западу от Сум», — говорится в публикации.

Основным фронтом наступления остается освобожденный российской армией участок между селами Алексеевка-Яблоновка-Юнаковка. Уточняется, что с этой стороны есть сразу три «ветки», вдоль которых можно продвинуться к селам Хотин, Писарёвка, Новая Сечь. Менее заметное направление — это Мирополье.

Ранее мощное уничтожение опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео. Подчеркивается, что сейчас подразделения ведут активные боевые действия на Добропольском выступе. Обстановка остается напряженной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Бывший финский завод перешел к новому собственнику из России

    Ушлый житель Москвы поделился идеей для подработки

    Армия России приблизилась к Сумам

    Подозреваемый в убийстве 18-летней котоняни признал вину

    Названо число взятых под контроль России за месяц населенных пунктов

    В России изменились условия семейной ипотеки

    Оценены шансы Овечкина забить в матче НХЛ с «Каролиной»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok