Армия России ведет масштабное наступление к Сумам, с осени ежемесячно увеличивая свою группировку войск. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Российские войска стремятся к густому большому лесу, расположенному к северо-западу от Сум», — говорится в публикации.

Основным фронтом наступления остается освобожденный российской армией участок между селами Алексеевка-Яблоновка-Юнаковка. Уточняется, что с этой стороны есть сразу три «ветки», вдоль которых можно продвинуться к селам Хотин, Писарёвка, Новая Сечь. Менее заметное направление — это Мирополье.

Ранее мощное уничтожение опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео. Подчеркивается, что сейчас подразделения ведут активные боевые действия на Добропольском выступе. Обстановка остается напряженной.