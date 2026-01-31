Реклама

22:12, 31 января 2026Бывший СССР

Мощное уничтожение опорных пунктов ВСУ сняли на видео

Опубликовано видео мощного уничтожения опорных пунктов ВСУ российскими БПЛА
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Боевую работу операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 33-го гвардейского мотострелкового полка сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Два майора».

Фрагмент демонстрирует применение тяжелых дронов по выявленным опорным пунктам, укрытиям и огневым точкам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Параллельно операторы срывают снабжение противника: дистанционно минируют подъездные пути, тропы и участки, которые используются для подвоза боекомплекта и ротации личного состава, говорится в публикации.

Подчеркивается, что сейчас подразделения ведут активные боевые действия на Добропольском выступе. Обстановка остается напряженной.

Ранее бойцы группировки войск «Центр» уничтожили пехоту и технику ВСУ под Красноармейском, это попало на видео.

