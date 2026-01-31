Мощное уничтожение опорных пунктов ВСУ сняли на видео

Опубликовано видео мощного уничтожения опорных пунктов ВСУ российскими БПЛА

Боевую работу операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 33-го гвардейского мотострелкового полка сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Два майора».

Фрагмент демонстрирует применение тяжелых дронов по выявленным опорным пунктам, укрытиям и огневым точкам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Параллельно операторы срывают снабжение противника: дистанционно минируют подъездные пути, тропы и участки, которые используются для подвоза боекомплекта и ротации личного состава, говорится в публикации.

Подчеркивается, что сейчас подразделения ведут активные боевые действия на Добропольском выступе. Обстановка остается напряженной.

Ранее бойцы группировки войск «Центр» уничтожили пехоту и технику ВСУ под Красноармейском, это попало на видео.