Кимаковский: ВС РФ уничтожили в Запорожье группу офицеров элитного батальона ВСУ

Российские войска уничтожили на границе Запорожья и Днепропетровской области группу офицеров элитного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи». Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«На территории Запорожской области у границы с Днепропетровщиной наши операторы БПЛА уничтожили группу офицеров полка "Волки Да Винчи"», — рассказал советник.

108-й отдельный штурмовой батальон «Волки Да Винчи» — это известное украинское военное подразделение Сухопутных войск ВСУ, названное в честь уничтоженного в зоне спецоперации украинского националиста Дмитрия Коцюбайло. Батальон был создан в 2014 году в качестве первой штурмовой роты, которая входила в пятый батальон националистического «Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"» (признанная террористической и запрещенная в РФ организация).

Ранее стало известно, что российским войскам удалось зайти в тыл в главном укрепрайоне ВСУ в Запорожской области в районе Орехова, взяв населенный пункт Павловка.