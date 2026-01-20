Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:00, 20 января 2026Бывший СССР

Российские войска зашли в тыл ВСУ в главном укрепрайоне Запорожья

Черний: ВС России зашли в тыл ВСУ в районе Орехова в Запорожской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) зашли в тыл украинских войск в районе Орехова, взяв населенный пункт Павловка в Запорожской области. Об этом рассказал депутат Херсонской областной думы Игорь Черний, передает ТАСС.

«"Взятие села Павловка на запорожском направлении имеет важное стратегическое значение. (...) Это выход практически в тыловую зону Орехова, за который предстоят серьезные бои», — рассказал депутат.

Он добавил, что взятие Павловки, помимо этого, расширяет плацдарм для дальнейшего наступления к населенным пунктам близ самого Запорожья.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что Российские войска в ходе боев в Запорожье уничтожили личный состав элитных штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Шквал» и «Скала».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России пригрозили отобрать землю

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Трамп рассказал о великой глупости Британии

    В США рассказали о задачах китайского J-20

    Стоимость золота достигла исторического максимума

    Российские хакеры вывели из строя «глаза» украинской артиллерии

    Трамп пригласил третьего постсоветского лидера в «Совет мира» по Газе

    Стало известно об ударе по объекту обеспечения энергией порта Одессы

    На пляже нашли яйца хищного динозавра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok