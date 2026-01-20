Российские войска зашли в тыл ВСУ в главном укрепрайоне Запорожья

Черний: ВС России зашли в тыл ВСУ в районе Орехова в Запорожской области

Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) зашли в тыл украинских войск в районе Орехова, взяв населенный пункт Павловка в Запорожской области. Об этом рассказал депутат Херсонской областной думы Игорь Черний, передает ТАСС.

«"Взятие села Павловка на запорожском направлении имеет важное стратегическое значение. (...) Это выход практически в тыловую зону Орехова, за который предстоят серьезные бои», — рассказал депутат.

Он добавил, что взятие Павловки, помимо этого, расширяет плацдарм для дальнейшего наступления к населенным пунктам близ самого Запорожья.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что Российские войска в ходе боев в Запорожье уничтожили личный состав элитных штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Шквал» и «Скала».