В ДНР рассказали об уничтожении элитных штурмовых полков ВСУ в Запорожье

Кимаковский: ВС РФ частично уничтожили элитные полки «Шквал» и «Скала»

Российские войска в ходе боев в Запорожье уничтожили личный состав элитных штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Шквал» и «Скала». Об этом рассказал в беседе с ТАСС советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Элитные подразделения противника "Шквал" и "Скала" понесли большие потери в Запорожской области, они частично уничтожены», — приводятся в публикации слова советника.

Отмечается, что большая часть личного состава подразделений была уничтожена в результате ударов фугасными авиабомбами, а также атак дронов.

Ранее Кимаковский рассказал, как бойцы 425-го отдельного штурмового полка ВСУ по ошибке уничтожили в Запорожье часть своего полка. По его словам, украинские военные атаковали сослуживцев во время ротации из села Святопетровка.