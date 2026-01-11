В ВСУ приняли украинских солдат за российских и по ошибке уничтожили их

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ по ошибке уничтожили часть своего полка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) по ошибке уничтожили часть своего полка. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что речь идет о 425-м отдельном штурмовом полке, который вывели из села Святопетровка в Запорожской области. «Часть его сил была по ошибке уничтожена украинскими союзными силами, которые приняли их за российских бойцов», — рассказал Кимаковский.

Ранее советник главы ДНР рассказал, что российские военные уничтожили взвод элитного подразделения ВСУ. Он отметил, что российским бойцам потребовалось для этого три часа.

До этого Кимаковский обвинил командира одного из батальонов 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в том, что тот отдал распоряжение расправиться над раненым военным. По словам советника главы региона, инцидент произошел на границе Днеропетровской и Запорожской областей.