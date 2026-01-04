Реклама

15:39, 4 января 2026Бывший СССР

Российские войска за три часа уничтожили взвод элитного подразделения ВСУ

В Запорожской области ВС РФ уничтожили взвод элитного подразделения ВСУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Запорожской области уничтожили взвод элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что массированные удары позволили за три часа уничтожить взвод элитного подразделения «Скала» ВСУ.

По ним ударили в населенных пунктах Воздвиженка и Железнодорожное. После атаки на этих участках остается много раненых, которых ВСУ пытаются эвакуировать.

Ранее сообщалось, что военный назвал направления самых ожесточенных боев.

