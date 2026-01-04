Российские войска за три часа уничтожили взвод элитного подразделения ВСУ

В Запорожской области ВС РФ уничтожили взвод элитного подразделения ВСУ

В Запорожской области уничтожили взвод элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что массированные удары позволили за три часа уничтожить взвод элитного подразделения «Скала» ВСУ.

По ним ударили в населенных пунктах Воздвиженка и Железнодорожное. После атаки на этих участках остается много раненых, которых ВСУ пытаются эвакуировать.

