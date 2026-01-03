В ДНР обвинили украинского комбата в убийстве раненого военного ВСУ

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский обвинил командира одного из батальонов 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в том, что он приказал добить раненого военного, передает ТАСС.

По словам чиновника, инцидент произошел на границе Днеропетровской и Запорожской областей. По месту дислокации украинских военнослужащих был нанесен удар фугасной авиабомбой (ФАБ).

«Стало известно, что один из комбатов 92-й бригады ВСУ приказал добить одного из раненых», — сообщил Кимаковский, добавив, что в результате атаки восемь солдат погибли, пятеро были ранены.

Ранее советник главы ДНР заявил, что вСУ стягивают войска у Краматорска, Дружковки и Славянска — трех ключевых городов Донбасса.

