08:26, 3 января 2026Бывший СССР

В ДНР обвинили украинского комбата в убийстве раненого военного ВСУ

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский обвинил командира одного из батальонов 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в том, что он приказал добить раненого военного, передает ТАСС.

По словам чиновника, инцидент произошел на границе Днеропетровской и Запорожской областей. По месту дислокации украинских военнослужащих был нанесен удар фугасной авиабомбой (ФАБ).

«Стало известно, что один из комбатов 92-й бригады ВСУ приказал добить одного из раненых», — сообщил Кимаковский, добавив, что в результате атаки восемь солдат погибли, пятеро были ранены.

Ранее советник главы ДНР заявил, что вСУ стягивают войска у Краматорска, Дружковки и Славянска — трех ключевых городов Донбасса.

