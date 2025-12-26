Стало известно о стягивании войск ВСУ к трем ключевым городам Донбасса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают войска у Краматорска, Дружковки и Славянска — трех ключевых городов Донбасса. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба — Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, включая наемников из Колумбии», — сказал Кимаковский.

Также, по словам советника, на данных участках ВСУ оборудуют укрепления и готовят линию обороны.

Ранее сообщалось, что бойцы российской группировки войск «Восток» заняли командный пункт 106-й бригады ВСУ в запорожском Гуляйполе.

