Наука и техника
19:50, 9 сентября 2025Наука и техника

Российскую технику защитили антидроновым «ПРЕСом»

Самойлович: Системы подавления FPV-дронов «ПРЕС» используют для защиты техники
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мобильная система подавления FPV-дронов «ПРЕС» разработки НИИ «Вектор» успешно прошла испытания. О применении изделия рассказал генеральный директор Научно-инжинирингового центра технических средств охраны (входит в холдинг «СИБЕР» «Ростеха») Александр Самойлович в интервью RT.

«Устройство используют на новых территориях, в приграничье, в зоне боевых действий. "ПРЕС" защищает бронетехнику, грузовой транспорт, скорые и легковые автомобили. По отзывам, удобен и прост в эксплуатации», — сказал он.

Изделие весом 14,5 килограмма обеспечивает подавление дронов на дальности до 150 метров. «ПРЕС» создает помехи в диапазоне частот 400-1200 мегагерц. Антидроновую систему крепят на транспорт при помощи магнитов, а для питания используют бортовую сеть машины.

В августе в Народном фронте сообщили, что российские системы радиоэлектронной борьбы «Омут» после модернизации смогут обеспечить купол диаметром 400 метров для защиты от беспилотников.

