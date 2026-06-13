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22:09, 13 июня 2026Россия

Худрук российского драмтеатра погиб в ДТП

Худрук Новороссийского драмтеатра Кушпель погиб в ДТП
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПарад Победы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра имени В. П. Амербекяна Евгений Кушпель. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

«Евгений Леонидович для многих новороссийцев стал надежным проводником в мир театрального искусства, примером истинного патриотизма и преданного служения своему делу», — написал он.

Как отметил Кравченко, Кушпель принимал активное участие в организации и проведении ключевых городских мероприятий Новороссийска, включая всероссийскую патриотическую акцию «Бескозырка», парад Победы и другие крупные культурно-массовые события.

Ранее в зоне СВО погиб российский актер Павел Чернявский, снявшийся в сериалах «Счастливы вместе» и «След». На счету актера около 40 работ в кино и сериалах. С 2020 по 2022 год он служил в театре имени Ермоловой.

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