Из-за атаки ВСУ пострадали девочка и ее мать

ВСУ атаковали Горловку, пострадали девочка и ее мать

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли несколько ударов по территории Донецкой Народной Республики. При одном из них пострадали два человека — девочка и ее мать. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

«В Никитовском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили девочка 2017 года рождения и ее мама — женщина 1999 года рождения», — говорится в сообщении.

Также был нанесен удар по поселку Еленовка, в результате которого был ранен мужчина 1976 года рождения. Сейчас всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, добавил Пушилин.

Ранее стало известно, что при ударе ВСУ по центральному рынку в Сватово Луганской Народной Республики пострадали семь человек.