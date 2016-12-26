Власти Антальи назвали 2016 год худшим за 12 лет

Власти Антальи назвали 2016 год худшим за последние 12 лет. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным администрации турецкой провинции, за прошедшие 12 месяцев на местных курортах отдохнули около шести миллионов иностранных туристов, что соответствует уровню 2004 года.

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В 2016-м из-за запрета на чартерные рейсы из России, а также из-за проблем с безопасностью Анталья потеряла 46 процентов иностранного турпотока. Основное падение приходится на российский и немецкий рынки. Показатели по туристам из России рухнули на 85 процентов (с 3,5 миллиона до 500 тысяч человек), из Германии — на 35 процентов (с 3 миллионов до 1,9 миллиона человек). Также Анталья потеряла 47 процентов путешественников из стран Скандинавии (минус 412 тысяч отдыхающих), из Великобритании (минус 331 тысяча), из Нидерландов (минус 303 тысячи), из Бельгии (минус 141 тысяча) и Польши (минус 100 тысяч человек).

Комментируя прессе размеры иностранного турпотока, власти Антальи назвали цифры «чудом и большим успехом», учитывая развитие событий в летнем сезоне.

В 2015 году, недосчитавшись 600 тысяч российских туристов, Анталья все же смогла заполучить 11,5 миллиона путешественников из-за границы. По прогнозам властей, в 2017-м местные курорты примут около 7,5 миллиона иностранных отдыхающих. Ожидается, что основной рост придется на рынки России и СНГ.

В ноябре 2015 года чартерные рейсы между Россией и Турцией были запрещены после того, как ВВС этой страны сбили российский бомбардировщик, участвовавший в операции против боевиков в Сирии. Москва сняла ограничения на авиасообщение в конце августа этого года.

