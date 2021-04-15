Путешествия
 
Последние новости
Байден ввел новые санкции против России
Девушка заказала брюки в интернете, рассмеялась во время примерки и прославилась
Эсминцы США сменили курс после разговора Путина и Байдена
Мик Джаггер высмеял антипрививочников и сторонников теорий заговора
Россиянам раздадут еще по гектару на Дальнем Востоке
Дайвер три часа дрейфовал в кишащем акулами океане и спасся
Путин назвал главную национальную цель России
Украина пригрозила России «болезненными последствиями» в Донбассе
Решена величайшая проблема физики
Новости партнеров
Прослушать новость

Стало известно о переговорах России по поводу срочного открытия Греции

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Министр туризма Греции Харрис Теохарис планирует провести несколько встреч с российскими представителями министерств и ведомств. О главных поводах визита иностранной делегации стало известно порталу «Турпром».

Как отмечают эксперты, в четверг, 15 апреля, Харрис Теохарис обсудит с главой Ростуризма Зариной Догузовой и замминистра транспорта России Дмитрием Зверевым важные моменты, связанные со срочным открытием границ Греции для российских туристов.

Кроме того, планируется провести переговоры с заместителем руководителя департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства России Христофором Константиниди, а также с представителями крупнейших российских туроператоров.

С 5 апреля власти Греции продлили до 19 апреля разрешение на въезд в страну для четырех тысяч россиян еженедельно. Все путешественники должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Греция станет альтернативой закрытой Турции: министры начинают переговоры в Москве по её срочному открытию
Россиянам раскрыли минимальную стоимость отдыха в Греции
Греция начнет пускать больше российских туристов
Греция продлила разрешение на въезд для россиян
Путешествия
Путешествия00:0119 февраля

«Было обидно до слез»

Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
11:1112 апреля

Происходящее в аварийно севшем в Сочи самолете сняли на видео

09:5712 апреля

Назван способ бюджетно слетать в Дубай из семи городов России

07:3112 апреля

Массовое оголение россиян на горе в Сочи попало на видео и вызвало споры в сети

Путешествия00:02 1 января

«Мы молились, чтобы просто выбраться оттуда»

В каких необычных местах россияне отмечали Новый год?
06:0412 апреля

Россиянка поехала в Турцию и раскрыла обстановку с ограничениями в стране

01:5512 апреля

Россияне стали отказываться от путешествий в Турцию

01:4412 апреля

Аркадий Ротенберг раскрыл свои туристические активы в Крыму

Путешествия00:0127 декабря 2020

«Сидишь как будто в тюрьме»

Страх, давление и бесконечная тоска. Что ощущают россияне разных поколений из-за закрытых границ?
22:0911 апреля

Самолет российской авиакомпании запросил посадку из-за разгерметизации кабины

06:3111 апреля

Россияне массово отправятся в два города на майские праздники

23:4610 апреля

Турция уточнила данные о новых требованиях к въезду в страну

Россия
Академик РАН заявил о существовании хронической формы COVID-19
«Перед глазами — мутное пятно»
Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это изменит медицину?
Власти объявили траур после гибели пяти детей в российском частном доме
«Спина растекалась, как мороженое»
Избавить Настю от постоянной боли может срочная операция. Девочке нужна ваша помощь
Ленинградская область стала лучшей по благоустройству
«Мы предложили Ельцину перейти с водки на пиво»
Сотни тысяч россиян в 1990-х проголосовали за Партию любителей пива. Как это было возможно?
Путин поговорил с Лукашенко
Все материалы
Мир
США продолжат поставлять вооружение Украине
В Сербии запустили производство вакцины «Спутник V»
Байден предложил Путину встретиться «в предстоящие недели»
«Это все мы уже проходили в 1933 году»
Почитание Гитлера, запрещенные песни и поджоги — как живет деревня нацистов в Германии
Меркель и Байден призвали Россию не наращивать войска у границ Украины
Байден предложил Путину встретиться
О чем говорили президенты США и России впервые после обострения в Донбассе
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
Профсоюзы предложили замедлить повышение пенсионного возраста
Точка кипения
Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?
Россияне смогут переводить деньги за границу по номеру телефона
Удобное время
На рекламном рынке ждут новых сделок M&A
В России выросла популярность магазинов для бедных
Миллиарды для новых владельцев
Территория замороженного ЖК Loft Park готовится к возрождению
МСП Банк нарастил объем поддержки компаний в 2020 году
Все материалы
Силовые структуры
Девушка ударила полицейского пластиковой бутылкой и оказалась под следствием
«Даже в 90-е бандиты себе такого не позволяли»
В Москве впервые за восемь лет убили вора в законе. Почему его называли агентом спецслужб?
В заказе убийства Рыжего заподозрили брата главного вора в законе Азербайджана
Восстановлены события в день убийства вора в законе Альберта Рыжего
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Полицейский застрелил напавшего на него с ножом россиянина
«Он очень умный, очень рассудительный»
Как в Петербурге известный врач 11 лет скрывал жестокое убийство жены
Все материалы
Наука и техника
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года«Обманули самым неслыханным образом»
Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
«Мы как никогда близки к концу света»
 
Последний вздох
Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Все материалы
Спорт
«В три года выбил деду челюсть одним ударом»
Сын знаменитого боксера Кости Цзю не знает поражений на ринге. Повторит ли он успех отца?
По старой памяти
Новая битва Моуринью с МЮ, лондонское дерби и суперматч «Сити» с «Лидсом» — главные интриги тура АПЛ
«Олимпийская сказка, прощай!»
Олимпийскому движению 125 лет: какими были самые скандальные и трагические игры XX века
Кирилл Капризов«Всегда и везде хочу быть первым»
Кирилл Капризов — новая русская звезда НХЛ. Как он стал любимцем Америки?
Все материалы
Культура
Максим Фадеев раскрыл секрет своего экстремального похудения
Хьюстон, у нас Советы
База СССР на Луне, астронавты с автоматами и сбитый Boeing в сериале «Ради всего человечества»
Названы лауреаты премии BAFTA
Карл I и Генриетта Мария Французская«Королева голыми руками разбила окно»
Пьяные вечеринки, скандалы и месть: как английский король Карл I ссорился со своей женой
Сильвестр Сталлоне вступил в частный клуб Трампа
Злобный хитмейкер
Грабежи, наркотики, питбули: неизвестная жизнь умершего от передозировки рэпера DMX
Manizha объяснила свое право называться русской женщиной
Все материалы
Интернет и СМИ
Популярный блогер назвал Собчак фаллической женщиной
Дичь какая
Россияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
Блогера Эдварда Била заметили на бойцовском шоу вопреки запрету суда
«Я рад, когда надо мной смеются»
Он дружит со звездами и хранит тайны президентов. Как Дмитрий Гордон стал мемом в России?
Бузова пришла на съемки КВН и рассказала о мурашках от Маслякова
«По закону или по понятиям?»
Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
В студенческом журнале DOXA прошли обыски и задержания
Все материалы
Ценности
Русскую мошенницу оставят в тюрьме США из-за ее гордости за свои преступления
OnlyFans-модель Мари Новосад«Я несу в этот мир наслаждение»
Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
Розыгрыш фанатки брендов с помощью мусорного ведра рассмешил пользователей сети
Король-многоженец
Как африканский правитель набирает гарем и скупает самолеты, пока его народ страдает от нищеты
Модель покормила ребенка грудью на камеру и дала отпор оскорбившим ее мужчинам
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
Блогерша испробовала накладные ногти на собаке и вывела из себя подписчиков
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Принц в тени
Умер принц Филипп. Муж королевы Елизаветы II застал Гитлера, расцвет Beatles и распад СССР
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»
Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Каждый житель чувствует себя морским волком»
История россиянки, которая переехала в Гамбург, поборола депрессию и нашла себя
Все материалы
Suzuki раскрыла планы на российский рынок в 2021 году
Электрические Audi стали доступнее: представлены Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron
Изучаем первые серийные Audi на фольксвагеновской платформе MEB
Китайская Xpeng представила первый массовый автомобиль с лидаром
Audi e-tron Sportback
Новый вариант электрокара Audi как повод познакомиться с ним получше
В России начались продажи нового Audi A3
Чего ждать от нового главного дизайнера Lada и Dacia?
6 важных тезисов о разработке автомобилей от Алехандро Месонеро-Романоса
Появились новые подробности о Toyota Land Cruiser 300
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы