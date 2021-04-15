Стало известно о переговорах России по поводу срочного открытия Греции

Министр туризма Греции Харрис Теохарис планирует провести несколько встреч с российскими представителями министерств и ведомств. О главных поводах визита иностранной делегации стало известно порталу «Турпром».

Как отмечают эксперты, в четверг, 15 апреля, Харрис Теохарис обсудит с главой Ростуризма Зариной Догузовой и замминистра транспорта России Дмитрием Зверевым важные моменты, связанные со срочным открытием границ Греции для российских туристов.

Кроме того, планируется провести переговоры с заместителем руководителя департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства России Христофором Константиниди, а также с представителями крупнейших российских туроператоров.

С 5 апреля власти Греции продлили до 19 апреля разрешение на въезд в страну для четырех тысяч россиян еженедельно. Все путешественники должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.