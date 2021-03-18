Европейская страна назвала сроки открытия границ для российских туристов

Первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис назвал сроки открытия границ этой европейской страны для российских туристов. Его слова передает РИА Новости.

По словам Варвициотиса, Греция сможет принимать всех желающих из России с мая. До этого момента греческая сторона намерена увеличить количество въездов для россиян с 500 до четырех тысяч в неделю.

Посол Греции в Москве Екатерини Нассика уже заявила, что Афины готовы обеспечить выдачу шенгенской визы всем россиянам.

Ранее глава нового министерства туризма Италии Массимо Гаравалья сказал, что въезд в страну для туристов может открыться уже ближайшим летом. По мнению главы ведомства, туризм в стране должен возобновиться до начала апреля.