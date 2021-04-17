В Греции уточнили правила въезда для россиян

Министр туризма Греции Харис Теохарис в интервью «Известиям» уточил правила въезда в страну для российских туристов после 19 апреля.

По его словам, Греция продолжит принимать россиян в текущем режиме. Министр напомнил, что сейчас до четырех тысяч человек в неделю могут приезжать в страну. Им надо уходить на карантин по прибытии. «Вопрос о том, когда мы сможем снять эти ограничения или изменить параметры карантина, до сих пор открыт», — сказал Теохарис.

Наиболее оптимальным будет сказать, что может приезжать ограниченное число россиян с дальнейшим помещением на карантин, добавил он. Также министр уточнил, что дата открытия Греции для иностранных туристов — 14 мая.

Ранее Теохарис рассказал, как власти страны будет встречать российских туристов в грядущем курортном сезоне. По его словам, россияне должны предоставить информацию о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или доказательство того, что они им уже переболели. Теохарис также отметил, что власти страны разработали специальную стратегию по приему туристов. Так, путешественников будут выборочно тестировать на COVID-19 по прибытии, и в случае необходимости инфицированные будут бесплатно помещены в изоляционные гостиницы на определенный срок.