В Греции предложили отменить визы для российских туристов

Греция предложила отменить визы для российских туристов ради увеличения потока отдыхающих. Об этом сообщает «Газета.ру».

С таким предложением выступил греческий политик, экс-депутат Европарламента и лидер партии «Греция — другой путь» Нотиас Мариас. «Греция должна отменить обязательную визу для российских туристов и согласиться на их въезд в нашу страну с простым предъявлением паспорта и, конечно же, в соответствии с условиями санитарных протоколов», — подчеркнул Мариас.

Политик отметил, что ограничение российскими властями полетов из России в Турцию привлечет в Грецию миллионы россиян. По его словам, только отмена виз сможет обеспечить массовый приезд российских туристов.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис уточнил правила въезда в страну для российских туристов после 19 апреля. Он объяснил, что Греция продолжит принимать россиян в текущем режиме. Министр напомнил, что сейчас до четырех тысяч человек в неделю могут приезжать в страну. Им надо уходить на карантин по прибытии.