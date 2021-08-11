Россиянка отдохнула в Турции во время пожаров и постыдилась соотечественников

Российская туристка побывала на отдыхе в Турции во время лесных пожаров и застыдилась из-за поведения некоторых соотечественников. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка рассказала, что она приехала в Мармарис в последних числах июля. На третий день отпуска россиянка оказалась «в зоне стихийного бедствия», однако, по ее словам, паники среди туристов не было, а персонал отеля «ответственно выполнял свою работу».

«Буквально за считанные минуты появилось облако серо-оранжевого дыма, завыли сирены, полетели вертолеты, а по улицам помчались пожарные машины», — вспоминает путешественница.

Так, отдыхающих предупредили, что «никакой опасности нет», но в отдельных случаях их могут переселить в другое место. Тем не менее автора статьи возмутило поведение некоторых соотечественников, которые «стали звонить своим менеджерам и требовать скидку или просьбу повысить категорию номера или уровень питания».

Как призналась девушка, второй раз такой случай повторился перед ее отъездом из отеля, когда чрезвычайная ситуация на курорте была полностью урегулирована. Туристка услышала, как заселяющиеся в гостиницу путешественники также стали требовали скидку из-за лесных пожаров.

«Когда им отказали, мужчина не нашел, что сказать и решил ответить фразой: “У нас в Якутии тоже горит, но мы не ноем”», — процитировала россиянка.

Тем не менее девушка заявила, что большинство отдыхающих отнеслись к ситуации «очень лояльно» и не устраивали «скандалов и разборок». Также путешественница отметила, что деньги за несостоявшиеся экскурсии им вернули в полном размере.

Ранее в августе другая россиянка отдохнула на турецком курорте Кемер за 66 тысяч рублей и назвала поездку сплошным разочарованием. По словам путешественницы, за эти деньги она ожидала «достойный» отель, однако он оказался «ушатан в ноль». Сантехника и мебель в номерах, по ее словам, были ветхие, так как ремонт проводился последний раз в 2013 году.

