Эксперты назвали способы обезопасить себя во время поездок в Турцию

Российские юристы назвали способы обезопасить себя в поездке в Турцию во время лесных пожаров. Об этом эксперты рассказали в интервью «Аргументам и фактам».

По словам адвоката Кристины Колесник, пожары в Турции относятся к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор), в связи с чем с туроператоров снимается вся ответственность за причиненные путешественнику неудобства. «Если турист оплатил проживание в пятизвездочной гостинице, а его переселили в отель попроще, он не сможет потребовать разместить его на тех условиях, что прописаны в договоре», — подтвердила слова коллеги юрист Ольга Довгилова.

Для того чтобы обезопасить свой отдых от непредвиденных неприятных обстоятельств, член Ассоциации юристов России Никита Тарновский рекомендует покупать путевки в более клиентоориентированных туристических компаниях, которые предоставляют возможность смены гостиницы или замены обратного рейса. «Понятно, что путевки у таких туроператоров дороже, но зато и гарантии того, что в случае форс-мажора вы не потеряете деньги, выше», — заявил эксперт.

Кроме того, специалисты посоветовали туристам, планирующим в ближайшее время отдых в Турции, оформлять расширенную страховку, поскольку только при ее наличии есть возможность компенсировать убытки, понесенные из-за обстоятельств непреодолимой силы. «С такой страховкой (расширенной — прим. «Ленты.ру») человек уже сможет получить страховую выплату, то есть эквивалент за неудобства в виде компенсации. (...) Не экономьте на этом», — отметила Довгилова, добавив, что если нет ни страховки, ни четко обозначенных условий в договоре о покупке тура, то компенсацию можно получить только через суд.

Ранее в августе россияне заявили о желании полететь отдыхать в Турцию в ближайшее время, несмотря на ситуацию с пожарами. Так, 44 процента от всего числа опрошенных порталом TourDom.ru заявили, что готовы поехать на курорт вопреки природным катаклизмам. При этом 34 процента предпочли бы убедиться, возможно ли дышать в выбранном отеле, а оставшиеся 10 процентов признались, что на окончательное решение повлияет «очень хорошая цена».

Лесные пожары вспыхнули по всей территории Турции в конце июля. Тогда в стране зафиксировали аномальную погоду: температура поднялась выше 40 градусов. В итоге огонь распространился до туристической провинции Анталья.

