Россиянин отдохнул на Кипре и назвал местных жителей прижимистыми

Отдохнувший на Кипре россиянин пожаловался на скупость местных жителей и назвал их прижимистыми. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам туриста, несмотря на доброжелательность по отношению к приезжающим на отдых, киприоты никогда не делают им скидки.

«В любой другой стране, если ты покупаешь не один магнитик, а четыре, тебе с удовольствием дадут скидку», — рассказал он и добавил, что его попытки поторговаться почти всегда оборачивались неудачей.

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Ради эксперимента автор заходил в несколько магазинов и говорил кассирам о намерении купить четыре пары аквашузов (специальная обувь для ходьбы по галечным пляжам). Однако, несмотря на большой чек, сделать скидку им согласился только один продавец, и то на 50 центов (примерно 43 рубля).

«В общем, у нас за три недели сложилось стойкое ощущение, что местные продавцы скорее не продадут вам ничего, чем подвинутся хоть на копейку», — заключил путешественник.

Ранее в июле на Кипре ужесточили коронавирусные ограничения в целях борьбы с распространением инфекции в стране. Новые правила также коснутся иностранных туристов. Отдыхающих обязали сдавать ПЦР-тесты раз в неделю с седьмого дня пребывания на Кипре.