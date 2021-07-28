Кипр оставил Россию в красной зоне по эпидемиологическому риску

Министерство здравоохранения Кипра оставило Россию в красной зоне стран по эпидемиологическому риску. Туристам, прибывающим из РФ, необходимо сдавать два ПЦР-теста на COVID-19, передает портал Cyprus Flight Pass.

Пассажиры, прибывающие из стран этой категории, должны не только предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до вылета, но и пройти повторное исследование в аэропорту республики, оставаясь на самоизоляции до получения результатов. Стоимость лабораторных анализов оплачивается туристами самостоятельно.

При этом отмечается, что власти Кипра одобрили «Спутник V» на территории острова и освободили от тестирования лиц, прошедших вакцинацию данным препаратом.

Деление государств на зеленую, оранжевую и красную зону основано на классификации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Путешественникам из оранжевых стран нужно предъявить только один ПЦР-тест, а отдыхающим из зеленой категории вовсе не требуется документов об отсутствии у них коронавируса.

Кроме России, в красной зоне остались Украина, Великобритания, Испания, Португалия и ряд других стран.

Ранее российским туристам, планирующим отдых на Кипре, объяснили правила въезда в республику. Согласно документу, гражданам острова необходимо иметь при себе SafePass для посещения некоторых общественных мест, а туристам старше 12 лет будет необходимо оформить CyprusFlightPass.