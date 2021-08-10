Россиянам раскрыли особенности отдыха на Кипре во время пандемии

Российским туристам раскрыли особенности отдыха на Кипре во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает информационный портал «Турпром» со ссылкой на собственное исследование.

Так, для заселения в отели республики путешественникам необходимо предоставить «полетный пропуск» CyprusFlightPass, в котором указаны результаты ПЦР-теста на COVID-19, а также пройти термометрию. Отмечается, что ношение средств индивидуальной защиты во внутренних помещениях гостиниц обязательно для всех туристов, за исключением детей.

Специалисты обращают внимание, что спа-центры и тренажерные залы в отелях работают с небольшими ограничениями. Например, во многих гостиницах установлена система предварительной записи в спа и спортивные комплексы, а также введено ограничение на одновременное нахождение в помещении определенного количества людей.

Кроме того, в крупных объектах размещения применяется система распределения лежаков у бассейна, суть которой в том, что каждый лежак «закрепляется» за конкретным номером на весь период пребывания туриста на курорте.

Также отмечается, что анимационные программы на открытом воздухе еще проводятся, а мероприятия в помещениях сокращены до минимума.

Что касается экскурсий, специалисты не отметили изменений в сторону их сокращения, однако рекомендовали во время поездок иметь при себе CyprusFlightPass на случай возможных проверок. «Полетный пропуск» также может потребоваться туристам на входе в кафе и рестораны республики.

Ранее в июле сообщалось, что Министерство здравоохранения Кипра оставило Россию в красной зоне стран по эпидемиологическому риску. Туристам, прибывающим из РФ, необходимо сдавать два ПЦР-теста на коронавирус.