Кипр ужесточил для туристов условия пребывания на курорте

Власти Кипра ужесточили коронавирусные ограничения в целях борьбы с распространением заболевания в стране. Новые условия пребывания для туристов на курорте были опубликованы на сайте правительства республики.

С 1 августа в силу вступят новые меры по борьбе с распространением коронавируса, которые также коснутся и иностранных туристов. Путешественники будут обязаны сдавать ПЦР-тесты раз в неделю с седьмого дня пребывания на Кипре. От процедуры освобождаются вакцинированные и переболевшие в течение последних шести месяцев отдыхающие.

Кроме того, пропуск SafePass, подтверждающий, что его владелец не является носителем коронавируса, теперь необходимо будет предъявлять во всех торговых заведениях, где одновременно собирается более 10 человек, а также в больницах.

Отмечается, что новые ограничения будут действовать до 31 августа.

30 июля Роспотребнадзор изменил правила въезда граждан России на родину из-за границы. Теперь вернувшиеся домой туристы должны загрузить результаты ПЦР-тестов на портал Госуслуг в течение четырех дней, а не трех, как раньше.

