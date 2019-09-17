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Названы преимущества сельских школ перед городскими

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Сталинара Шляхова

В сельских школах России с их «домашней атмосферой» детям учиться легче, чем в городских, а ученики таких школ более дисциплинированные. Об этом заявила директор Утичевской основной школе Мокроусовского района Курганской области Сталинара Шляхова в интервью «ФедералПресс».

«Например, у нас в школе 86 человек. У нас домашняя атмосфера, детям, конечно, легче учиться в такой обстановке. Кроме того, мы приучаем школьников к дисциплине, порядку. В селе ребятишки более дисциплинированные, воспитанные. И это несомненно плюс», — отметила Шляхова. Она проработала директором школы 40 лет.

При этом, по словам Шляховой, сравнивать провинциальные школы со столичными не совсем корректно. «Нам не тягаться с Москвой. Столичные школы оснащены лучше, до нас ничего не доходит», — сказала она.

Кроме того, Шляхова добавила, что в сельских школах из-за «кадрового голода» работают в основном пенсионеры, тогда как «учитель должен идти на ногу вперед от своих учеников». «У нас нет жилья, условий, для молодых специалистов», — посетовала Шляхова.

Она заявила, что хочет обратить внимание властей на проблемы сельской школы, среди которых, например, старая мебель. В связи с этим в школе надеются на нацпроект «Образование». В правительстве региона изданию уточнили, что на обновление материально-технической базы четырех специальных коррекционных школ в рамках реализации нацпроекта уже направлено более 17 миллионов рублей.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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