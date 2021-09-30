Эксперты сообщили о связи дела Раковой с образовательной сферой

Возбуждение уголовного дело в отношении бывшего заместителя главы Минпросвещения Марины Раковой связано с ее деятельностью в образовательной сфере. Об этом заявили эксперты в беседе с НСН.

По словам зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, выборная кампания и работа системы правосудия никак не связаны друг с другом. «Преступления такого рода и такого уровня, как правило, совершаются людьми, которые имеют достаточно высокую профессиональную подготовку, соответствующее образование. Они достаточно непросто доказуемые. Тем более, если это касается человека такого высокого уровня. Органы правопорядка тщательно работали, проводили мероприятия, собирали доказательства. И только тогда, когда собрали достаточно доказательств, и они оказались очень убедительные, только тогда было возбуждено дело, и эта информация была предана огласке», — отметил он.

Выборный также считает, что масштабных чисток в Минспросвещения не будет, а случившееся свидетельствует об эффективности работы «института неотвратимости наказания». «На эффективность и репутацию Сбербанка это тоже не повлияет, поскольку в разных ведомствах есть разные случаи. Это может коснуться и судебной, и правоохранительной, и любой другой системы, и бизнеса, и общественных, и политических организаций. Какие бы законы мы ни принимали, все равно исполняют их люди», — добавил он.

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в комментарии BFM.ru в свою очередь отметил, что государство в сфере образования и науки сталкивается с одной очень серьезной проблемой. «Деньги-то дают и активно дают, но вот что с этим на самом деле происходит — это колоссальный вопрос, потому что много таких модных, хайповых проектов. Успел заявить, прибежал в кассу, тебе насыпали денег — вперед», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году. Бывшей чиновнице может грозит до десяти лет тюрьмы по пункту 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»), а также штраф на сумму до миллиона рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.